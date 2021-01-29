شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "فى عز الضهر": الفيلم مصرى بصبغة عالمية لوجود مينا مسعود ويناقش أزمة الهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مرقص عادل مخرج فيلم "في عز الضهر"، إن الفيلم هو فيلم مصري له صبغة عالمية لوجود مينا مسعود، موضحا أنه سيجرى تصويره في مصر وأكثر من دولة أوروبية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية مع الإعلامى حسام الدين حسين، الفيلم يتناول أزمة الهوية والتي يتعرض لها الجيل الجديد في ظل الانفتاح، وانتشار السوشيال ميديا، ويحدث تداخل الثقافات ويسبب أزمة الهوية. وذكر المخرج مرقص عادل، أن النجم مينا مسعود يعمل في ورش للغة العربية، ولكن الشخصية تشبهه حيث سافرت في الصغر من مصر في عمر 10 سنوات وعادت في عمر 30 سنة لتكمل الأحداث في مصر.

وتابع: "مينا مسعود حابب يعمل فيلم في مصر، وقال أتربيت في كندا وأهلى كانوا بيتفرجوا على أعمال مصرية وبحب عادل إمام ويسرا وعبد الحليم ورشدى أباظة، وظل الحلم لديه بعد وصوله للعالمية، وهو ما سهل الكثير لدينا بعد التواصل معه".