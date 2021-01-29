شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان محمود عبد الغفار.. وأحمد صيام ينعيه: اللهم أدخله فسيح جناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد صيام منذ قليل، عن وفاة الفنان محمود عبد الغفار، حيث نشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".





بدأ الفنان محمود عبد الغفار مشواره الفنى فى الثمانينيات وأدى أدوارا ثانوية فى السينما والمسرح والتليفزيون غالبا فى دور "الضابط" و "وكيل النيابة" و"الطبيب" و"المحامى" و"ضابط المخابرات".

ومن أشهر الأفلام التي قدمها في السينما المصرية، "جذور فى الهواء" و"المنسى" "المقامر" و"إتفرج يا سلام"، أما المسلسلات التي شارك فيها أبرزها، مسلسل "دموع فى عيون وقحة" و"حكايات هو وهى" و"هارون الرشيد" و"لا أحد ينام فى الإسكندرية"و "حاره ٥ نجوم".