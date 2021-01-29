شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين يحتفل بـ"آداب إعلام" فى الخليج 365 ويجرى لقاء مليئا بالأسرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين بطرح أغنيته الجديدة "آداب إعلام"، والذى يغنيها من كلماته، في لقاء خاص بـ"تليفزيون الخليج 365"، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذى رافقه فى جولة على أقسام الخليج 365 وشرح آليات العمل فيه.

وأجرى الشاعر الغنائى خالد تاج لقاء خاصا في "تليفزيون الخليج 365" مع الزميلة منة يحيى، وكشف خلاله عن كواليس أغنية "آداب إعلام" وردود الفعل التي تلقاها، كما كشف عن أعماله الجديدة وكواليس تعاونه مع كبار نجوم الغناء، وتحدث أيضا عن بعض الأمور الشخصية الذى يكشفها للمرة الأولى، وأسرارا كثيرة جمعته بالهضبة عمرو دياب، وكذلك محمد فؤاد، ورأيه فى نجوم الجيل الحالى، وأشياء أخرى كثيرة تناولها اللقاء.

وكان الشاعر الغنائى خالد تاج الدين طرح أغنيته الجديدة "آداب إعلام"، وذلك ضمن مشروع أغانى "الراب" الذى بدأ فى تقديمه منذ فترة قصيرة، وصورها بطريقة الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة، لتكون الأغنية الثالثة التي يغنيها تاج الدين في مشروعه بعدما بدأ بأغنية "شكسبير"، وبعدها أغنية "يخربيتك زن".

يذكر أن الشاعر خالد تاج الدين شاعر بدأ نجاحه من أوائل الألفيات مع أشهر نجوم الوطن العربي مثل سميرة سعيد، حيث كتب لها أغنية "يوم ورا يوم"، وقدم للهضبة عمرو دياب سلسلة أغانى متميزة مثل "قصاد عينى" و"ليلي نهارى" "وماله" و"أنا معاك"، وقدم لـمحمد حماقي "حبيبي عمره مايغيب"، وعدد أخر من كبار نجوم الأغنية في الوطن العربى منهم أصالة وشيرين وحسين الجسمى.



الشاعر خالد تاج الدين فى حواره لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلة منة يحيى (1)



الشاعر خالد تاج الدين فى حواره لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلة منة يحيى (3)



الشاعر خالد تاج الدين فى حواره لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلة منة يحيى (4)



الشاعر خالد تاج الدين والزميل عادل عبد الله



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الشاعر خالد تاج الدين ويوسف أيوب رئيس التحرير التنفيذى وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن فى صالة التحرير



الشاعر خالد تاج الدين ويوسف أيوب رئيس التحرير التنفيذى وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن والزميل عادل عبد الله



الشاعر خالد تاج الدين ويوسف أيوب رئيس التحرير التنفيذى وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



الشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن