شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز: فى عزاء والدتى كنت متخيلة إنى بصور مشهد واللى بيحصل ده مش حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة دنيا عبد العزيز : "بصور حاليا مسلسل اللى مالوش كبير مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ودورى هايكون مختلف تمام عن شخصية شيماء التي قدمتها في مسلسل البرنس في رمضان الماضى، ومش هايكون في تعاطف زى ما حصل".





وأضافت الفنانة دنيا عبد العزيز، خلال لقائها في برنامج "مساء DMC" للإعلامى رامى رضوان، المذاع على قناة DMC: "فكرت مشتغلش شوية بسبب وفاة والدتى والموضوع مكنش مجرد قرار ولكن أنا كنت بشتغل عشان هي هاتتفرج عليا وكانت أول واحدة بتشوفنى، وكل حاجة في راسى توقفت تمام ومكنش عاوزة أي حد يحتك بيا، ومبقاش في حاجة فارقة بالنسبة ليا، وما زالت الحاجات دى موجودة ولكن شوية حاجات اتظبطت خلتنى ارجع اشتغل تانى شوية".





وتابعت دنيا عبد العزيز: "إلهام شاهين كانت وما زالت أكثر فنانة دعمتنى من وقت تعب والدتى مش الوفاة بس، ومفيش كلام يتقال عنها ومش هاقدر أنسى كل حاجة عملتها، وهى من أكتر الناس اللى حست بيا ومش بس عشان جدعة ولكن لأن كمان مرت بنفس ظروفى لأنها كانت مرتبطة بوالدتها جدا".





واستكملت: "ولكن في العموم أنا لم يكون في بالى تماما مين واقف جنبى أو مين لا لأن فعليا دماغى مكنتش موجودة فيا، وحتى توقيت العزاء كنت متخيلة إنى بصور مشهد عزاء وأن اللى بيحصل ده مش جد، وكتر خير اللى حضروا ووقفوا جنبى وما زالوا حتى اليوم، وأغلب الفنانين اللى حضروا العزاء هما أصدقاء والدتى من قبل ماتتجوز ومجوش عشان دنيا ولكن حضروا عشان بيحبوها جدا".