شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تخطف الأنظار على شواطئ اليونان: صورة جديدة فى ليلة باردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الفنانة اللبنانية إليسا الأضواء على منصات السوشيال ميديا، بعدما شاركت جمهورها ومعجبيها صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، خلال تواجدها في اليونان، معلقة: "صورة جديدة في ليلة باردة"، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيها على المنصة الاجتماعية.

وتألقت الفنانة إليسا في اللقطة الفوتوغرافية التي نشرتها على إنستجرام، حيث ظهرت في إطلالة أنيقة بالقرب من أحد الشواطئ في اليونان وبالتحديد في "سانتوريني"، مرتدية نظارة شمسية حينما كانت تنظر إلى السماء، فيما انهالت التعليقات على الصورة من قبل متابعيها الذين أعربوا عن إعجابهم بهذه الإطلالة.



إليسا تنشر صورة عبر انستجرام

وبين الحين والآخر، تخطف الفنانة إليسا الأضواء بإطلالتها المتميزة واختيارها لمجموعة متنوعة من الأزياء التي تناسب شخصيتها، ففي وقت سابق، ظهرت إليسا مرتدية في صورتين نشرتهما عبر انستجرام، ظهرت فيهما مرتدية بدلة بنفس لون الجاكت، الذى ارتدته الملكة رانيا عام 2018، برفقة الملك بعد اجتماع لمناقشة مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، لكن الملكة رانيا ارتدته بطريقتها حيث اختارت الجاكيت منفردًا مع قفل أزراره، بالإضافة إلى أنها اختارت حذاءً مدببا من أتسسوريزد مع حقيبة سيلين، بينما ظهرت اليسا مرتدية البليزر والبنطلون بشكل واحد.