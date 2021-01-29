شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز: كنت بخاف من محمود حميدة وأنا صغيرة فى "صراع الزوجات".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة دنيا عبد العزيز: "كنت قلقانة في البداية من دورى في مسلسل البرنس لأن شخصية شيماء وجعتلى قلبى جدا وكل مشاهدها كانت ماستر سين، وخوفت جدا منها لأن كل المشاهد بها انفعالات، والحمد لله أن الدور طلع بشكل كويس ولكن كل ده كان على أعصابى".





وأضافت دنيا عبد العزيز، خلال لقائها في برنامج "مساء DMC" للإعلامى رامى رضوان، المذاع على قناة DMC: "أنا فتحت عيون الناس على مشهدى لما تزوجت من أيمن عزب والصورة اللى كنت فيها صغيرة في فيلم صراع الزوجات، واللى كنت بمثابة ابنته، ولكن مش عارفة مين عملها وطلعت تريند ولكن الموضوع ده ضحكنى جدا وأيمن عزب كلمنى وقالى شوفتى فقلتله والله ده انت أحلى بكتير وانت كبير".





وكشفت دنيا عبد العزيز عن كواليس فيلم "صراع الزوجات"، قائلة: "رغم إنه كان عندى 10 سنين إلا إنى فكراها كويس جدا، وأنا اترشحت للدور ده بسبب الفنانة دلال عبد العزيز، لأنها كانت من الأصدقاء المقربين لوالدتى، وهى عارفة إنى بحب أقلد وأرقص من صغرى، وكان عندةى ثقة في النفس وكنت تنكة تناكة غريبة جدا".





وتابعت دنيا عبد العزيز: في كواليس فيلم "صراع الزوجات" كنت بححب أيمن عزب جدا لأنه طيب وكده، وكنت بخاف من الفنان محمود حميدة لأنه كان شخصية جاد وأنا طفلة بحب الهزار برده وكدة، ولما كبرت عرفت بقى أنه شخص جميل وطيب جدا.