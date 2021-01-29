شكرا لقرائتكم خبر عن كيت بلانشيت فى فترة راحة من تصوير Don't Look Up .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخذ حاليا النجمة العالمية كيت بلانشيت فترة راحة قصيرة من تصوير فيلم Netflix الجديد الذى يحمل اسم " Don't Look Up " ، حيث ظلت تصور مشاهده حتى الأيام القليلة الماضية فى بوسطن، وهو العمل الذى يضم عددا من أهم نجوم هوليوود وأبرزهم ميريل ستريب و جنيفر لورانس وغيرهما.

تتواجد الآن بلانشيت فى نيويورك، قد التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لكيت بلانشيت البالغة من العمر ( 51 عاما ) أثناء خروجها فى نزهة بمدينة نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية .

ظهرت النجمة الشهيرة بالصور التى التقطت لها بإطلالة بسيطة و مميزة ، فكانت نجمة الأوسكار الشهيرة ترتدى معطفا طويلا بإحدى درجات اللون الوردى " oversized " إضافة إلى بنطلون كلاسيكى باللون الأسود وحذاء بنفس اللون من تصميم " Alexander McQueen " وصل سعره إلى 450 جنيه استرليني، كما اختارت بلانشيت أن تعتمد على تصفيفة شعر بسيطة جدا.

وقد حرصت كيت بلانشيت على ارتداء القناع الواقى وذلك من أجل تجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا " covid-19 " الذى يهدد العالم.