شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يستسلم للعب ابنته "حياة" فى وجهه: تفتكروا أقدر أفتح بقى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان عمرو يوسف جمهوره ومتابعيه لحظات اللعب مع ابنته الصغيرة "حياة"، حيث ظهر فى الصورة التى نشرها عبر حسابه على إنستجرام، ابنته وهى تقوم بلصق "الاستيكرات" على وجهه، بينما بدا وهو مستسلم تماما لها، معلقا على الصورة: "تفتكروا أقدر أفتح بقى؟.. حياة عمرو يوسف".



عمرو يوسف وابنته حياة

ويشارك الفنان عمرو يوسف فى مسلسل "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، وآخرين .



عمرو يوسف

مسلسل "الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

وكان عمرو يوسف قد احتفل بعيد زواجه من النجمة كندة علوش التى شاركت جمهورها مؤخرا عبر خاصية الاستورى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة مبهجة تجمعها بزوجها معلقة: "ذكرى سنوية سعيدة".