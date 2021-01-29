شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يحتفل بتوقيع كتابه "استوديو الممثلين" عن مدارس فن التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان حسام داغر بتوقيع كتابه الذي يحمل اسم "استوديو الممثلين" بحضور المخرج إبراهيم فخر الذي أدار حفل التوقيع، كما حضر كل من الفنان إسلام ابراهيم وتوني ماهر ومدحت تيخة وسامية طرابلسي.

وقال الفنان حسام داغر إنه أهدى كتابه الجديد "استوديو الممثلين" لكل من علمه حرفاً، وهم الروائي الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، والناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني السابق لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أما الإهداء الثالث فاختار "داغر" أن يكون لوالدته، كما أن الكتاب ليس هدفه تأريخ مدارس التمثيل.



المخرج ابرهيم فخر يقدم حفل التوقيع

يتناول الكتاب أهم مدارس فن الممثل والتمثيل، وتقنيات الأداء، وتحديدا عن مدرسة ستانفورد ميزنر التي تعلم منها "داغر" شخصيا وعن مارتن بارنر، والذي يقول عنه الكتاب: "كان والده يعمل نجار في ديكورات المسرحيات، وكان يساعده في عمله ولم يكن يُسمح له بالجلوس في صالة المسرح وهو الأمر الذي جعله يشاهد المسرحيات من كالوس المسرح الذي كانت زاوية رؤيته تتيح له رؤية الجمهور والممثلين في نفس الوقت..كان يشاهد الجماهير الغفيرة وهي تشاهد الممثل يقف منفردًا على خشبة المسرح وكل الجمهور يشاهده بحب".

وفى سياق آخر يشارك حسام داغر في بطولة الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" مع الفنانين هشام ماجد وشيكو، حيث يقدم شخصية جديدة على الأحداث لم تكن متواجدة فى الجزء الأول، ويشارك فى بطولته مى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى، وأوتاكا وإخراج معتز التونى.