شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يكشف كواليس حفلته الأخيرة فى دبي × فيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الهضبة عمرو دياب جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو يكشف كواليس حفلته الأخيرة التى أحياها في الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات مهرجان التسوق، حيث وثق الفيديو مدى تفاعل الجمهور معه خلال الحفل، إلى جانب ظهور ابنته كنزي وابنه عبدالله معه على خشبة المسرح، وقد علق حساب الهضبة على الفيديو قائلا: "ملخص حفل دبي 2021.. خلاصة حفل عمرو دياب على استاد دبي الدولي".

واحتفى الهضبة عمرو دياب، بردود الفعل بشأن ظهور ولديه كنزى وعبد الله برفقته على خشبة المسرح في حفلته الأخيرة بدبى، عقب انتشار الفيديو على السوشيال ميديا، حيث شارك الهضبة جمهوره "فيديو" جديد يجمع بين زمنين مختلفين فى أعمار مختلفة، وقد ظهر كل من: كنزى وعبد الله في سن صغيرة، كما ضم الفيديو ظهورهما في الحفل الأخير، معلقا: "أعمار مختلفة ونفس الحب كنزى وعبد الله".

وكان الهضبة عمرو دياب، قد أحيا الجمعة، حفلا غنائيا فى دبى، ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فعالياته مؤخرا فى دولة الإمارات العربية المتحدة ونشرت الصفحة الرسمية لعمرو دياب، على موقع "فيس بوك"، 18 صورة تلخص الحفل، الذى أحياه الهضبة، فى استاد دبى الدولى، بحضور الشاعر الغنائى تامر حسين والملحن عزيز الشافعى.



الفنان عمرو دياب



الهضبة مع ابنته وابنه



الهضبة



عمرو دياب وكنزي وعبدالله