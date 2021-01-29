شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يستعيد شبابه بـ"بدلة" أمام البحر من كواليس آيس كريم فى جليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد النجم أشرف عبد الباقى ذكريات شبابه ونشر صورة له بـ"البدلة" على شاطئ جليم فى الإسكندرية، ويبدو أنها من كواليس تصوير فيلم "آيس كريم فى جليم" الذى قام ببطولته الهضبة عمرو دياب والنجمة سيمون، وتم عرضه عام 1992.



أشرف عبد الباقى

ونشر عبد الباقى الصورة عبر حسابه على إنستجرام، علق عليها ساخرا: "لما تحب تصيف رسمى فى الشتاء".





من ناحية أخرى، انتهى النجم أشرف عبد الباقى، من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "الاختيار 2" الذى يشارك فيه كضيف شرف، داخل أحد استوديوهات شبرامنت، وهو من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، الذى تقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل 2021، من تأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، ويعد هذا العمل من أقوى مسلسلات الموسم الدرامى.

فيلم آيس كريم فى جليم، من إنتاج عام 1992 بطولة عمرو دياب، سيمون، جيهان فاضل، أشرف عبد الباقى، عزت أبو عوف، حسين الإمام، علاء ولى الدين، على حسنين، حسام حسنى، هشام نزيه، إخراج خيرى بشارة، سيناريو محمد المنسى قنديل ومدحت العدل، ويتناول العمل قصة طموح شاب يحلم بالغناء والشهرة، لكن تواجهه العديد من العقبات فى سبيل تحقيقه لذلك.