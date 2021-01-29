شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر أحمد المالكى يهنئ رامى جمال على "ولسه": مبروك على الأغنية الروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الشاعر الغنائى أحمد المالكى، المطرب رامى جمال، بعد طرح أغنيته الجديدة "ولسه" أول أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل نفس الاسم والمقرر طرحه قريبا، مؤكدا أنها أغنية "روعة".



المالكى ورامى جمال

ونشر المالكى، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع رامى، أتبعها قائلا: "مبروك يا توربينى على الأغنية الجديدة الروعة ولسه، كلمات الحبيب الغالى جمال الخولى وتوزيع صديقى أحمد إبراهيم.. بالنجاح والتوفيق".





وطرح رامى جمال، مساء اليوم الخميس، طرح الفنان رامى جمال، أولى أغنيات ألبومه الجديد "ولسه"، من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، توزيع أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية: "ولسه لما بالصدفة تقابلينى ومبصلكيش.. ولما وانتى بتحنى لأيامنا ومحنلكيش، وتسألى معقول مسألش واسمى فى الكلام متقالش.. ومن خوفهم على زعلك يجاوبوكى بمبيحكيش، هاتيلك صبر على الحرمان يقويكى.. مفيش ولا حاجه من ندمك هتحميكى".

ألبوم رامى جمال سيكون بعنوان "ولسه"، وسيتم طرحه بشكل متتابع خلال عام 2021، ويضم 10 أغنيات، تعاون فيهم مع مجوعة من الشعراء والملحنين الموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان فى الألبوم وقدم رامى جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" على مدار 8 سنوات ماضية، وهم "ملناش إلا بعض"، "فترة مش سهلة"، "ليالينا" و"أنا لوحدى".

يذكر أن آخر أعمال رامى جمال كان ألبوم "أنا لوحدى"، والذى شارك فيه رامى جمال كملحن، حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.