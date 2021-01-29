شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يدخل في صراع مع حيتان الصاغة فى مسلسله "النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النجم محمد إمام فى صراعات كبيرة مع حيتان وتجار كبار الصاغة خلال أحداث مسلسله الجديد "النمر"، ويحاول بيومى فؤاد ومحمد رياض محاربته طوال الوقت لكى لا ينافسهم داخل الصاغة ويصبح أكبر منهم فى السوق، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.

وتدورأحداث المسلسل حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، إذ يجسد إمام شخصية صعيدية فى أحداث المسلسل، الذى يعد التعاون الثانى على التوالى بينه وبين المؤلف محمد صلاح العزب، والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا "هوجان" العام قبل الماضى.