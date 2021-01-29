شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر فى صورة بـ"البيريه": أحلى حاجة فى الشتا هو وشوربة العدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة القديرة سوسن بدر فى إطلالة مميزة مرتدية قبعة "البيريه"، مشيرة إلى أنه أفضل ما فى فصل الشتاء هو و"شوربة العدس"، مؤكدة أن الجو هذه الأيام صعب جدا.



سوسن بدر

سوسن بدر نشرت الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وأتبعتها قائلة: "أحلى حاجة فى الشتا البيريه ده وشوربة العدس.. الجو صعب قوى".





سوسن بدر حرصت مؤخرا على توجيه الشكر لجمهورها، على وصول عدد متابعيها لـ نصف مليون متابع عبر حسابها بموقع إنستجرام، خلال وقت قصير من تدشينها للحساب، وكتبت قائلة: "شكرًا من كل قلبى على نص مليون متابع فى وقت قصير، مش قادرة أقولكم وجودى معاكم هنا والتواصل بينا قد إيه مفرحنى ومخلينى أشوف حاجات كتير بشكل مختلف، بعننيكم وبحبكم، شكرًا لكل واحد فيكم هنا، شكرًا ".

سوسن بدر تستعد لتصوير دورها فى مسلسل "بنت السلطان" الذى تخوض به روجينا أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولته باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، ندا موسى، محمود حافظ، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

سوسن بدر انتهت مؤخراً من تصوير فيلم ثانية واحدة، بطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر وعلا رشدى وويزو وأيمن القسيونى وإخراج أكرم فريد، كذلك فيلم "مش أنا" مع تامر حسنى وحلا شيحة وماجد الكدوانى وإخراج سارة وفيق، ومقرر طرح الفيلمين خلال الفترة المقبلة.