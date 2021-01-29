شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا أخفت هيلارى داف ملامح حملها خلال تصوير مسلسل" Younger " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستعد النجمة العالمية هيلارى داف لاستقبال طفلها شهر مارس المقبل، و ذلك حسب التقارير المتداولة بالمواقع الفنية المختلفة، وبالرغم من ذلك إلا أن النجمة الشهيرة استطاعت أن تؤكد أنها الأم الأكثر أناقة .



هيلارى داف (1)

ظهرت هيلارى داف خلال تصويرها عدد من مشاهد مسلسل " Younger " وذلك بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد استطاعت داف البالغة من العمر ( 33 عاما ) أن تخفى حملها بطريقة بسيطة ، فقد ظهرت بعدد من الصور التى التقطت لها خلال التصوير و هى ترتدى معطفا طويلا وفضفاضا بينما كانت ممسكة بحقيبة يدها التى حرصت على أن تضعها على بطنها .

ظهرت هيلارى داف باطلالة كلاسيكية ساحرة ، حيث اختارت أن ترتدى "بلوزة" باللون الفوشيا اضافة الى بنطلون ذو تصميم بسيط باللون الأسود وحذاء بنفس اللون ، بيما اختارت معطفها ذى اللون الوردى من تصميم دار أزياء " Balenciaga " ووصل سعره الى 2690 جنية استرلينى ، و لكي تكمل إطلالتها اختارت داف ارتداء عدد من الاكسسوارات الذهبية المميزة .