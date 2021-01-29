الارشيف / فن ومشاهير

هكذا أخفت هيلارى داف ملامح حملها خلال تصوير مسلسل" Younger "

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا أخفت هيلارى داف ملامح حملها خلال تصوير مسلسل" Younger " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

تستعد النجمة العالمية هيلارى داف لاستقبال طفلها شهر مارس المقبل، و ذلك حسب التقارير المتداولة بالمواقع الفنية المختلفة، وبالرغم من ذلك إلا أن النجمة الشهيرة استطاعت أن تؤكد أنها الأم الأكثر أناقة .

هيلارى داف (1)
هيلارى داف (1)

 

ظهرت هيلارى داف خلال تصويرها عدد من مشاهد مسلسل " Younger " وذلك بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد استطاعت داف البالغة من العمر ( 33 عاما ) أن تخفى حملها بطريقة بسيطة ، فقد ظهرت بعدد من الصور التى التقطت لها خلال التصوير و هى ترتدى معطفا طويلا وفضفاضا بينما كانت ممسكة بحقيبة يدها التى حرصت على أن تضعها على بطنها .

هيلارى داف (2)

ظهرت هيلارى داف باطلالة كلاسيكية ساحرة ، حيث اختارت أن ترتدى "بلوزة" باللون الفوشيا اضافة الى بنطلون ذو تصميم بسيط باللون الأسود وحذاء بنفس اللون ، بيما اختارت معطفها ذى اللون الوردى من تصميم دار أزياء " Balenciaga "  ووصل سعره الى 2690 جنية استرلينى ، و لكي تكمل إطلالتها اختارت داف ارتداء عدد من الاكسسوارات الذهبية المميزة .

هيلارى داف (3)
هيلارى داف (3)

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا