شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد فى سيلفى مع والدته الراحلة بملابس الإحرام على متن طائرة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الفنان حسن الرداد، يواصل استعادة ذكرياته مع والدته الراحلة، السيدة فادية الرداد، التى وافتها المنية مؤخرا، حيث نشر صورة جديدة جمعتهما سويا وهما على متن الطائرة مرتديين ملابس الإحرام، فى طريقهما إلى الأراضى المقدسة بالمملكة السعودية.



حسن الرداد ووالدته

ونشر الرداد، الصورة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أتبعها قائلا: "أرجو الدعاء لأمى المغفور لها بإذن الله، السيدة فادية الرداد".





ومنذ وفاة والدته، اعتاد الرداد ما بين الحين والآخر نشر صور له معها فى مناسبات مختلفة، حيث نشر منذ أيام، عبر حسابه بموقع انستجرام، "فيديو" بصحبة والدته، وعلق قائلاً: "أسعد أيام عمرى كنت بقضيها معاكى، كنتى الضهر والسند، كنت بتكسف من كتر ما بتدعى لى، فاكره لما كنت دايما بقولك 99٪؜ من قلبى بيحبك و 1٪؜ بحب به باقى العالم، وحشتينى قوى، بحبك".

كما نشر صورة أخرى، ظهرا من خلالها على إحدى الشواطئ اثناء الاستمتاع بعطلتهما الصيفية، وكتب بعض كلمات المطربة الكبيرة أم كلثوم قائلاً: "الحب كله حبيته فيك، وزمانى كله أنا عشته ليك".

وكان حسن الرداد، قد أعلن وفاة والدته فى 9 يناير الماضى، قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون".