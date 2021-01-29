أحمد فلوكس: "حُفظت كل التهم الموجهة ضدي وطرة في انتظارِك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك أحمد فلوكس جمهوره ومتابعيه عبر "إنستجرام"، منشورًا كشف خلاله عن حفظ التهم التي وجهت له في الآونة الأخيرة على خلفية خلافه مع إحدى الفتيات.

وكتب "فلوكس": "الحمد الله بعد 5 شهور من الأكاذيب والتشهير، حفظ كل التهم الموجهة لشخصي لعدم ثبوت الأدلة، الكذب مالوش رجلين وليه تمن بإذن الله، وسيتم رفع دعوى تعويض عن الإساءة والتشهير وكم الأكاذيب المريضة التي قيلت في حقي".

وأضاف: "كما إن الحمد الله قضيتي اتجاه هذه الـ في طريقها للنهاية وللحكم قريبًا، ده غير التهم اللي اتوجهت ليها بسبب ما تم حرزه على تليفوناتها، كما قلت سابقا في البرنامج مع د. عمرو الليثي، حقي مش هاسيبه، طرة في انتظارك انت ومن شهد معك زور".

وتابع: "سيتم رفع دعوى قضائية على كل شخص من جانبها أو طرفها أساء لشخصي سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او غيره، وكلهم عندي، بالتوفيق للجميع، ربنا كبير، بشكرك يا أبويا على تربيتك وانك خلفت راجل".

ولم يوضح فلوكس من تكون الفتاة التي يتحدث عنها أو طبيعة التهم التي كانت موجهة إليه.