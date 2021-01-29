فن ومشاهير

مصدر مُقرب من خالد يوسف لـ"الخليج 365": سيعود إلى القاهرة خلال يومين

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مُقرب من المخرج السينمائي الكبير أنه يستعد للعودة إلى مصر، خلال الساعات القادمة، بعد غياب دام أكثر من عامين.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لمصراوي؛ اليوم الجمعة، أنه من المنتظر أن يعود يوسف للقاهرة خلال يومين، مؤكداً أن المخرج الكبير كان يعيش خارج البلاد مع زوجته الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلي وابنتهما.

وأشار المصدر؛ أن "يوسف" غير مطلوب على ذمة أي قضايا قضائية، ومن حقه العودة إلى وطنه في أي وقت.

وأضاف المصدر إن خالد يوسف لم ينقطع يوماً عن قضايا وطنه، وأنه قضى الأشهر الأخيرة في التجهيز لأكثر من مشروع سينمائي، ليستأنف نشاطه الفكري والفني عقب عودته إلى مصر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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