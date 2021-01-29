بعد "نصيبي وقسمتك".. "ابن مين في مصر" يجمع عمرو ياسين وأحمد عبدالعاطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المنتج أحمد عبدالعاطي، عن عمل جديد يجمعه بالمؤلف والفنان عمرو محمود ياسين، بعدما قدما معا 3 أجزاء من مسلسل "نصيبي وقسمتك".

وكشفت الصفحة الرسمية لشركة "آرت ميكرز" على موقع "فيسبوك" عن التعاون، ونشرت ملصق دعائي مبدئي، وكتبت "يعود التعاون مجددا بين المنتج أحمد عبدالعاطي والمؤلف عمرو محمود ياسين والعمل الفني الجديد (ابن مين في مصر)، إنتاج سينرجي تامرمرسي وآرت ميكرز أحمد عبدالعاطي.. انتظرونا".

جدير بالذكر أن عمرو محمود ياسين سيشارك في السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز وإخراج مصطفى فكري.