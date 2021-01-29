شمس بإطلالة جريئة ورحمة حسن بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها على متن يخت.

مي نور الشريف

نشرت الفنانة مي نور الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها مستخدمة تطبيق "سناب شات".

عاصي الحلاني

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة له من داخل منزله.

محمد عبدالرحمن

نشر الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من داخل سيارته.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "لؤلؤ".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.