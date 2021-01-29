عباس أبوالحسن: انتظروني مع عمرو أديب للحديث عن الإيقاع بالطبيب المتهم بالتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان والسيناريست عباس أبوالحسن، عن موعد ظهوره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، للحديث عن تفاصيل واقعة القبض على الطبيب المتهم بالتحرش.

وغرد "أبو الحسن"، عبر "تويتر": "انتظروني في حلقة خاصة مع عمرو أديب، للكشف عن ملابسات رحلة الإيقاع بالمتحرش الجنسي المتسلسل طبيب الاسنان المشهور وحتى القبض عليه، في ظهور حصري ربما سيكون الأول والأخير حتى نظر القضية وصدور الأحكام النهائية ضد المتهم".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إلقاء القبض على طبيب أسنان شهير بتهمة التحرش الجنسي، والذي أعلن عدد من المشاهير أنهم من ضحاياه ومنهم الفنان عباس أبوالحسن والمطرب تميم يونس.