حقيقة وفاة زوجة ياسر فرج بسبب فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

توفيت المخرجة الإذاعية ميادة عثمان زوجة الفنان ياسر فرج، أمس الأربعاء، ونشرت بعض المواقع الإخبارية أن سبب وفاتها هو تدهور حالتها الصحية بسبب فيروس كورونا.

ونفت الإذاعية مروة شتلة صديقة المخرجة الإذاعية الراحلة، تلك الأخبار مؤكدة أن "ميادة"، توفيت بسبب تدهور حالتها الصحية بسبب مرض (رفضت الإفصاح عنه) عانت منه الراحلة منذ عامين.

يذكر أن ياسر فرج شارك في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها: "عباس الأبيض في اليوم الأسود، على نار هادئة، صاحب السعادة، طيري يا طيارة، أزمة نسب، أفراح إبليس، مشرفة رجل لهذا الزمان، ليالي، ورق التوت، بنت بنوت، وعلي يا ويكا".

وعدد من الأفلام أبرزها: "نمس بوند، الأكاديمية، ابقى قابلني، عايشين اللحظة، خليج نعمة، غرفة 707، عبده مواسم، وأحلام عمرنا".