"بريدجرتون" يحصد مشاهدات قياسية على "نتفليكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق الموسم الأول من مسلسل "بريدجرتون" الرومانسي التاريخي على شبكة "نتفليكس" رقماً قياسياً من حيث نسب المشاهدة.

وسجلت المسلسل نحو 19 مليون مشاهدة خلال 10 أيام فقط، وذلك بعدما وصل عدد المشاهدين إلى أكثر من 82 مليون مشاهدة خلال 28 يوماً من إطلاقه، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

والموسم الأول من "بريدجرتون" مأخوذ عن رواية جوليا كوين "The Duke and I" التي تدور أحداثها حول ابنة بريدجرتون الكبرى "دفني" التي تلعب دورها فوبي دينفور ودوق هاستينجز سيمون باسيت الذي يؤدي دوره ريج جان بادج.

وكانت نتفليكس قد أعلنت عودة المسلسل بموسم ثانِ، تدور أحداثه حول شقيق دفني، أنتوني الذي يؤدي دوره جوناثان بايلي، يستند إلى رواية جوليان كوين "The Viscount Who Loved Me"، وينطلق تصويره في الربيع المقبل بالمملكة المتحدة.