Alya تُطلق جديدها Coco Kisses

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بيروت: أطلقت الموهبة الإماراتيّة الشابّة Alya أغنيتها الجديدة بعنوان "Coco Kisses" مع شركة Universal Music MENA .

"Coco Kisses" هي أغنية صيفيّة وراقصة بإمتياز باللغة العربيّة والإنكليزيّة، تحمل مزيجاً من موسيقى الـ R&B والإيقاعات الإفريقيّة. وتهدف إلى إدخال الفرح لقلوب الناس والترفيه عنهم في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّون بها، كونها مُفعمة بالتفاؤل وتدعو للنظر إلى الحياة بنظرة إيجابيّة.

وعن هذه الأغنية قالت Alya :" إنّ مرحلة كتابة كلمات "Coco Kisses" كانت إنسيابيّة وسلسة. وقد صوّرتها على طريقة الفيديو كليب مع المُخرجين Jordan Bostock و Vanessa Vincent من خلال فكرة كانت واضحة جداً بالنسبة لي، أردت أن أجسّد من خلالها جمال مدينتي دبي، هذه العاصمة المُتألقة حيث يكون الجميع على موعد دائم مع الشمس في النهار والسهر في الليل."

وتابعت:"صوّرنا العمل على مرحلتين. خلال الفترة الصباحيّة على متن قاربٍ وقد كان البحر كثير الأمواج، ما صعّب علينا عملية التصوير. وتابعنا التصوير عصراً في مُجمّع الـ Habtoor Grand Resortحيث ظهر الجانب العصريّ والحضاريّ من مدينة دبي أضف إلى مشهد البحر والشمس وشجر النخيل." وختمت أيلا بالقول:" تميّز الكليب أيضاً بالحركات الراقصة المُتنوّعة بين نمط الـ R&B والإيقاع الأفريقيّ".

أغنية "Coco Kisses" مُتوفّرة الآن على جميع التطبيقات الموسيقيّة، أمّا الفيديو فعلى قناة أيلا الخاصّة على تطبيق Vevo.

رابط الأغنية : https://UmusicMENA.lnk.to/CocoKisses

رابط الكليب: