فيديو| بُكاء ميرهان حسين على الهواء بسبب أسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

دخلت الفنانة ميرهان حسين في حالة بُكاء على الهواء بعد مشاهدتها مقطع فيديو لعائلتها وأصدقائها يتحدثون عنها.

وخلال لقائها في برنامج "صدى الملاعب"، قالت "ميرهان"، إن سبب بكائها هو الحديث الذي قيل عنها من جانب أقرب الأشخاص إليها: "لما شفت صحابي وأهلي فخورين بيا، أنا أهلي كانوا ضد جدا اني ادخل مجال الفن وخبيت عليهم ودخلت في حاجة من وراهم".

كان آخر أعمال ميرهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.

كما شاركت كضيفة شرف في مسلسل "رجالة البيت"، مع أكرم حسني وأحمد فهمي.