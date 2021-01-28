يسرا تهنئ هند صبري وحفظي بعد حصولهما على وسام الفنون الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هنأت الفنانة يسرا كلا من الفنانة هند صبري والمنتج محمد حفظي لحصولهما على وسام الفنون والآداب الفرنسي، إذ حصلت هند صبري على وسام من درجة ضابط، ومحمد حفظي على وسام من درجة فارس.

ونشرت يسرا، على خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام"، صورة لهند صبري ومحمد حفظي من الحفل، وعلقت: "مبروك لأصدقائي المفضلين، استحق كل منكما التكريم ومن نجاح إلى نجاح، انا فخورة جدا بكما".

ووجهت الشكر للسفير الفرنسي بالقاهرة: "نشكرك دائمًا على تقديرك للأشخاص المناسبين".

وسام الفنون والآداب هو جائزة شرفية فرنسية، تأسست بتاريخ 2 مايو 1957 ويتم منحها من طرف وزارة الثقافة، مكافأة "لأولئك الذين تميزوا من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال مساهماتهم في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا وفي العالم أجمع".