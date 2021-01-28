فيديو| عمرو يوسف يمارس التمارين الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان عمرو يوسف مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يمارس الرياضة داخل إحدى صالات الجيم.

واعتاد عمرو يوسف في الفترة الأخيرة على مشاركة جمهوره ومتابعيه عدد من الفيديوهات خلال ممارسته الرياضة.

عمرو يوسف يواصل تصوير مسلسل "الملك أحمس"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، والعمل مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب نجيب محفوظ، وهو من بطولة صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

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