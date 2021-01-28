نهى العمروسي تعيد نشر مقال وصف ابنتها بـ"أيقونة الحركة النسائية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة نهى العمروسي جزء من مقال نُشر عبر The Italian Insider، تحدث عن ابنتها "نازلي"، واضفًا إياها بـ"أيقونة الحركة النسوية".

وترجمت "نهى"، جزءًا من المقال عبر حسابها بـ"فيسبوك" وجاء فيه: "يجب على النسويات المصريات الاعتراف بأن الأيقونة الحقيقية وراء الحركة النسوية لعام 2020 هي نازلي، فهي الشخص الذي يجب أن تكون صورته على كل شيء عندما يتعلق الأمر بتمكين المرأة، هي التي خاطرت بكل شيء، يجب أن تكون هي الشخص الذي يصفق الجميع من أجله، والذي نتحدث عنه".

وكانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل نازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة فيرمونت".