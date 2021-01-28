بعد فوزه في "العين السينمائي".. نهى سعيد: تمنيت أن تصل رسالة "عابد" للجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عبرت السيناريست نهى سعيد عن سعادتها البالغة بفوز فيلمها الجديد "عابد" بجائزة أفضل فيلم بمهرجان العين السينمائي في مسابقة إصنع فيلمك في زمن الكورونا.

وقالت نهى في بيان صحفي لها اليوم الخميس: توقعت أن ينال عابد إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم لأن به قيمة إنسانية ورسالة كنت أتمنى إيصالها للجميع.

وأضافت نهى: عندما تحدثت مع أحمد إبراهيم بطل الفيلم وحكيت له الفكرة أعجب بها على الفور وزادني حماسه لها وإيمانه بها، رغبة في أن تخرج على أكمل وجه وأن أذهب بخيالي أكثر "بره الصندوق" واتوغل في الحالة النفسية والانسانية لعابد بطل القصة، وهنا أريد أن أشكر أحمد إبراهيم والمخرج مدحت عبدالله لحرصهم على خروج الفيلم وتنفيذه بشكل احترافي يضيف للنص ولا ينقص منه.

وتدور فكرة فيلم عابد حول شاب يعاني من عيب خلقي الشفاه الأرنبية ويتعرض لكثير من التنمر والاهانات بسببها وتأتي كورونا وتفرض الكمامات ليجد عابد نفسه لأول مرة ملاذه وراحته ويشعر أن مثله مثل الجميع بعد أن أخفت الكورونا تشوه وجهه كما أخفت وجوه الجميع ثم تتصاعد الأحداث لنشاهد مفاجأة غير متوقعة في نهاية الفيلم.

فيلم عابد تأليف نهى سعيد وإخراج مدحت عبدالله وبطولة أحمد إبراهيم ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين العرب: الفنانة الإماراتية عهود النويس والفنان الإماراتي عبدالحميد البلوشي والفنان السوري عمر أبو الفضل والفنان المغربي مهدي بوخريص والفنان التونسي نيزار بن خضرا، والفنان المصري محمد كمال والفنان الإماراتي أحمد القبيسي، وموسيقى تصويرية لشريف الوسيمي، وماكيير من مصر علاء الفيزي والماكيرة الإماراتية بسمة مبارك.