إيرادات الأربعاء.. "وقفة رجالة" يحافظ على الصدارة و"الخطة العايمة" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائية، منافسة 10 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ريما، عفريت ترانزيت، الصندوق الأسود، الخطة العايمة، وقفة رجالة، توأم روحي، زنزانة 7، الغسالة، خان تيولا، وحظر تجول"، وحققت الأعمال العشرة مجتمعة أمس الأربعاء 27 يناير، إيرادات قُدرت بـ339 ألفًا و231 جنيها، موزعة على النحو التالي..

وقفة رجالة

نجح فيلم "وقفة رجالة" في الحصول على المركز الأول؛ ليتصدر إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 281 ألفا و765 جنيها.

"وقفة رجالة" تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي، بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ماجد الكدواني، شريف دسوقي، أمينة خليل، ومحمد سلام.

الخطة العايمة

وحصل على المركز الثاني فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 27 ألفا و167 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

ريما

فاز فيلم "ريما" بالمركز الثالث، بعد تحقيقه 20 ألفا و365 جنيها.

"ريما" بطولة الطفلة ريم عبدالقادر، مايا نصري، محمد ثروت، وإيهاب فهمي.

الصندوق الأسود

احتل فيلم "الصندوق الأسود" المركز الرابع، محققًا 3 آلاف و216 جنيها.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

صابر وراضي

وفاز بالمركز الخامس فيلم "صابر وراضي"، بعد تحقيقه 3 آلاف و167 جنيها.

"صابر وراضي" سيناريو وحوار محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، بطولة أحمد آدم، رزان مغربي ومحسن محيي الدين.

توأم روحي

وفي المركز السادس جاء فيلم "توأم روحي"، محققا 1985 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبولبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

عفريت ترانزيت

في المركز السابع جاء فيلم "عفريت ترانزيت"، وحقق أمس 655 جنيها.

"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبواليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، ومحمود حافظ.

زنزانة 7

ذهب المركز الثامن لفيلم "زنزانة 7"، وحقق أمس 430 جنيها.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، وأحمد التهامي، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

خان تيولا

فاز بالمركز التاسع فيلم "خان تيولا"، وحقق 275 جنيها.

"خان تيولا" يشارك في بطولته وفاء عامر ونضال الشافعي وأحمد كمال، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

حظر تجول

في المركز العاشر يأتي فيلم "حظر تجول"، وحقق 206 جنيهات.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي.