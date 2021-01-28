كريستين ستيوارت بشخصية الأميرة ديانا..فهل تشبهها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 يناير 2021 10:46 مساءً - بالتأكيد ،تحلم أي ممثلة شابة بالقيام بدور أميرة القلوب الليدي ديانا سبنسر التي توفيت مبكراً بحادث سيارة في أحد أنفاق باريس عام 1997 عن عمر 36 عاماً.

تقوم الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت البالغة من العمر"30 عاماً" بأداء شخصية أميرة القلوب البريطانية الليدي سبنسر في فيلم "سبنسر" ،

،وفيلم"سبنسر" من تأليف ستيفن نايت،مؤلف فيلم "بيكي بلايندرز"،ويركز المؤلف نايت فكرة قصته على أحداث مختزلة تتم جميعها على مدار ثلاثة أيام فقط في قصر ساندرينغهام الملكي وانفصال الأميرة ديانا عن الأمير تشارلز،واختيارها أن لا تكون ملكة لتعاستها في هذا الزواج.

تدور أحداثه في عطلة نهاية الأسبوع في حقبة التسعينيات ،حيث تقرر الأميرة ديانا في هذه العطلة الأسبوعية مع العائلة المالكة البريطانية حيث تعيش مع عائلتها في قصر ساندرينغهام الملكي إنهاء زواجها المضطرب من أمير ويلز وولي العهد البريطاني تشارلز .

وصدر بيان رسمي صحفي من القصر الملكي يعلن نهاية زواج الأمير تشارلز والأميرة ديانا في ديسمبر- كانون الأول من عام 1991 جاء فيه:" أصبح زواج أمير وأميرة ويلز بارداً منذ فترة طويلة ".

وبحسب شبكة "سي إن إن" ،سيتم تصوير أحداث الفيلم المرتقب في المملكة المتحدة وألمانيا.



موعد عرض فيلم "سبنسر" عن الأميرة ديانا

الأميرة ديانا



ومن المفترض أن يعرض فيلم "سبنسر" التاريخي عن الأميرة ديانا شاغلة الملايين قبل وبعد وفاتها في خريف عام 2021 الحالي ،وقبل حلول الذكرى ال25 الفضية لوفاتها التي يصادف في 31 آب-أغسطس 2022.

وتقوم كريستين ستيوارت بأداء دور الأميرة ديانا سينمائياً بعد أن أدته الممثلة إيما كورين شخصية الأميرة ديانا تلفزيونيا في مسلسل " ذا كراون" . وكشفت شركة "NEON"

المنتجة لفيلم "سبنسر" الجديد عن أول صورة لكريستين ستيوارت بشخصية الأميرة الراحلة ديانا ،وبدا واضحا في الصورة الشبه الكبير بينها وبين الأميرة ديانا ،وظهرت كريستين ستيوارت بالصورة بإطلالة أنيقة محببة بارتدائها معطفاً أحمر اللون،وخصلات شعر شقراء ،وقبعة سوداء ،وتخفي بعض ملامح وجهها بشبكة سوداء اللون،وهي تنظر من جانب وجهها إلى المجهول.



كريستين ستيوارت متحمسة

كريستين ستيوارت



ماذا عن رأي البطلة كريستين ستيوارت بفيلم "سبنسر" وأدائها لشخصية الأميرة ديانا؟

قالت كريستين ستيوارت عن فيلم "سبنسر" : "فيلم "سبنسر" هو غوص في تخيل عاطفي حول كيف كانت ديانا تمر في نقطة تحول مفصلية من حياتها".

وتابعت ستيوارت كلامها قائلة: " إنه تأكيد ملموس لجمع أجزائها والذي يبدأ باسم عائلتها "سبنسر"، إنه مجهود مروّع بالنسبة لها أن تعود لذاتها كديانا كي تتمسك بما يعنيه لها إسم عائلتها سبنسر".

يشار إلى أن الفيلم يركز على إسم وقيمة عائلة الأميرة ديانا "سبنسر"،فجذور الأميرة ديانا الأصلية تعود إلى عائلة سبنسر الإنجليزية النبيلة التي تعود أصولها إلى أصول ملكية تلقب بالشرفاء ،والأميرة ديانا في عائلتها سبنسر كانت المولودة الرابعة،والإبنة الثالثة لجون سبنسر الإيرل الثامن،وزوجته الشريفة فرانسيس شاند كايد ،ونشأت في طفولتها وصباها بالقرب من مقاطعة ساندرينغهام حيث تقيم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وعائلتها في بعض الوقت من كل عام.

وبعد أن ورث والدها جون سبنسر لقب "إيرل" الأرستقراطي،ورثت هي أيضاً لقب "الليدي" ويعني "السيدة" عام 1975 قبل خطبتها وزواجها من الأمير تشارلز بسنوات.

تم زواج الأميرة ديانا بالأمير تشارلز عام 1981 ،وشاهده أكثر من 750 مليون شخص حول العالم آنذاك،ثم انفصلا عام 1992 ،وتطلقا رسمياً عام 1996،وتوفيت الأميرة ديانا بعد طلاقها بعام واحد ، حيث لقيت مصرعها بحادث سيارة في أحد أنفاق باريس عام 1997 ،ورغم مرور ما يقارب ال24 عاماً على وفاتها مازالت حية في ذاكرة وقلوب الملايين حول العالم،ومن أكثر الشخصيات المحبوبة في العالم لليوم.