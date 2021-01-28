باميلا أندرسون تتزوج من حارسها الشخصي بحفل سري 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 يناير 2021 10:46 مساءً - يبدو أن الروايات والأفلام التي ناقشت قصص حب وزواج النساء المشهورات من الحارس الشخصي ليس خيالاً،فها هي النجمة الكندية العالمية باميلا أندرسون تعلن زواجها للمرة الرابعة، وهذه المرة من حارسها الشخصي بعد أن وجدت قلبها يخفق بحبه،ويشعر بالأمان بقربه وحده،

وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي اختارتها النجمة العالمية باميلا أندرسون لإعلان زواجها المفاجىء والسريع من حارسها الشخصي.

تزوجت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية من أصول كندية باميلا أندرسون البالغة من العمر "53عاماً" للمرة الرابعة من حارسها الشخصي دان هيهورست في حفل خاص وسري وحميم في حديقة منزلها في جزيرة "فانكوفر" الكندية عشية عيد الميلاد بمباركة عائلتيهما وأصدقائهما،واقتصر حفل الزفاف على العروسين فقط ،فلم يحضره أي أحد تطبيقاً لإجراءات الصحة الإحترازية في كندا.

وكشفت باميلا أندرسون في مقابلة خاصة وحصرية مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول سبب اختيارها حارسها الشخصي دان للزواج منه قائلة بسعادة: " أنا بالضبط حيث أحتاج أن أكون في أحضان رجل يحبني حقاً" .

وكشفت الصحيفة البريطانية أن العلاقة العاطفية بين باميلا أندرسون وحارسها الشخصي دان هيهورست البالغ من العمر"40 عاماً ويصغرها ب13 عاماً تقريباً حديثة تقريبة ولم تكمل عامها الأول ،حيث اشتعلت شرارة الحب بينهما في ربيع 2020 الماضي خلال فترة الإغلاق العام في كندا ونصف دول العالم جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

ونشرت الصحيفة البريطانية صور زفاف باميلا أندرسون ودان هيهورست الرومانسية ،حيث ارتدت باميلا أندرسون فستان زفاف تقليدي فائق الجمال تميز بطرحة طويلة شبيهة بطرحة فستان زفاف الأميرة ديانا ،وأكمام قصيرة بتصميم يجمع ما بين الكلاسيكية والحداثة،وجرّت ذيل الفستان تحت المطر خلال التقاط الصور التذكارية مع عريسها الوسيم دان هيهورست الذي ولد مثلها في كندا،وعمل في البناء قبل أن يكون حارسها الشخصي ثم زوجها الرابع.

يشار إلى أن باميلا أندرسون أماً لشابين بالغين "براندون 23 عاماً" و"ديلان 22 عاماً" من زوجها الأول تومي لي الذي تزوجته عام 1995 ،وتطلقت منه بعد 3 سنوات عام 1998.



