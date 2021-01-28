كارمن سليمان رومانسية في “الذكرى الشتوية” ومصطفى جاد يخوض تجربة الإخراج لأوّل مرّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أصدرت النجمة المصرية كارمن سليمان أغنيتها الجديدة بعنوان “الذكرى الشتوية” على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وبعد تقديمها أغنيتين راقصتين في الفترة الماضية “بصاتك” و”لينا رقصة”، تعود كارمن سلبمان في أغنية “الذكرى الشتوية” إلى اللون الرومانسي الذي تُبدع دائمًا فيه، فتؤدّيها بإحساس مرهف وجرعة زائدة من الشجن في أجواء تناسب موسم الشتاء.

أغنية “الذكرى الشتوية” من كلمات باسم عادل وألحان تامر علي وتوزيع يحيى يوسف. والمفاجأة أن كليب الأغنية تولى إخراجه زوج كارمن الفنان المصري مصطفى جاد في أوّل تجربة له بعالم الإخراج، فنجح في تقديم كارمن بصورة هادئة وراقية تليق بأجواء الأغنية.

وأفادت مصادر خاصة بموقع “بتجرد” أن الكليب تم تصويره على مدار 18 ساعة في ظروف مناخية صعبة حيث كانت الحرارة متدنية جدًا.

نفيد بالذكر أن الأغنية لاقت رواجًا لافتًا فور إطلاقها كما حصد الكليب نسبة مشاهدة مرفعة على موقع “يوتيوب”.