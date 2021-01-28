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كارمن سليمان تطرح كليب أغنيتها الجديدة "الذكرى الشتوية".. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة كارمن سليمان، مساء اليوم الخميس، أول أعمالها الغنائية فى العام الجديد كليب أغنية "الذكرى الشتوية"، عبر قناتها على يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر باسم عادل، ألحان تامر على، توزيع يحيى يوسف، وتتعاون خلال الكليب مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقى مصطفى جاد فى أولى تجاربه الرسمية كمخرج.

وتقول كلمات الأغنية: "ف ميعاد الجرح السنوى والذكرى الشتوية.. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية، وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية، لو بشرب حاجة فى أى مكان شفايفى بتشكى للفنجان.. عشان بيحس أكتر منك بيا.. وأمسح دموعى وأقولى بلاش وأدارى عينى بالمكياچ.. ولا يمسح دمعى غيرك يا إيديا، فى ميعاد الجرح بقولك لو سامع الأغنية.. متقولش هتنسى لا انسى أنا جواك أساسية، وتتعاد ذكريات ونحس بحاجات وفى نفس الميعاد نبقى حكاية منسية".

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أغنية "الذكرى الشتوية" تلعب خلالها كارمن على وتر العاطفة وأحزان موسم الشتاء بلون غنائى مختلف عن المعتاد، تتغنى خلالها بكلمات الشاعر باسم عادل وألحان تامر على وتوزيع يحيى يوسف، وتتعاون خلال الكليب مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقى مصطفى جاد فى أولى تجاربه الرسمية كمخرج.

 

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الأغنية الجديدة تعود خلالها النجمة المصرية للساحة الفنية بعد النجاح الكبير لآخر أغنياتها "لينا رقصة"، التى تعاونت خلالها مع الموزع المغربى جلال الحمداوى وكلمات وألحان عزيز الشافعى، كما تعقب حفر اسمها كأول مغنية مصرية تقدم الأغنية العربية المدبلجة لأحد أفلام منصة نتفلكس العالمية "فوق القمر" الذى يتصدر قائمة المشاهدات على المنصة فى مصر حاليًا.

 

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ومن جانبه كشف مخرج العمل مصطفى جاد، أن الكليب سيقدم كارمن فى حالة غنائية مختلفة عن المعتاد، عبر حكاية درامية مؤثرة تجسد كلمات الأغنية، التى تمثل عتاب بينها وبين حبيبها الذى يلعب دوره الفنان والمغنى أسامة الهادى كبطل للكليب، معبرًا عن حماسه الكبير لخوضها أولى مغامراته فى عالم الإخراج، موضحًا أنه بدأ العمل عليها منذ قرابة سنة، ولكن تم تأجيل تصويرها بسبب أزمة ، ليقرر إخراجها للنور مع بدايات العام الحالى.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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