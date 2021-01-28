شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل داخل إحدى الجامعات الخاصة بسبب "خلى بالك من زيزي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة أمينة خليل مشاهدها فى مسلسل "خلى بالك من زيزي" غداً الجمعة داخل إحدى الجامعات الخاصة، ويستمر التصوير لمدة يومين فى نفس الديكور، ومن المقرر أن يعرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل، وينتمى العمل لنوعية الـ15 حلقة ويشاركها فى بطولة العمل الفنان محمد ممدوح.

وانطلق التصوير منذ فترة فى العديد من الديكورات الخاصة بالعمل، حيث تعانى أمينة خليل من المشاكل الزوجية، ويجسد دور وزوجها الفنان على قاسم وتعانى من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، ويكون بجوارها الفنان محمد ممدوح الذى يجسد دور محامى خلال أحداث المسلسل.

مسلسل "خلى بالك من زيزى" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، على قاسم، صفاء الطوخى، وسلوى محمد على، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوى.

يذكر أن أمينة خليل يعرض لها حالياً فى دور العرض فيلم "وقفة رجالة" الذى تشارك فيه بظهور خاص، وهو بطولة ماجد الكدوانى، سيد رجب، بيومى فؤاد، شريف دسوقى، محمد سلام، صفاء الطوخى، وايمان السيد وتأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندى.