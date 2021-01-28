شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود لتلفزيون الخليج 365: النظام طلبى الوحيد للموافقة على "فى عز الضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم المصرى العالمى مينا مسعود ضيفا على الزميل على الكشوطى بتلفزيون الخليج 365، وذلك عقب الكشف عن بطولته لفيلم "فى عز الضهر" تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل، وهو العمل الذى يشارك مينا مسعود فيه كل من النجوم هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمد عز، محمد على رزق، ومحمود حجازى.



النجم المصري العالمي مينا مسعود

وقال مينا مسعود خلال حواره مع الزميل على الكشوطى إنه لم يكن لديه أى شروط للموافقة على بطولة "فى عز الضهر" أول فيلم مصرى يشارك فيه، وإنما كان طلبه الوحيد هو النظام والإلتزام بالنظام، مؤكدا أن فى مصر ببعض الأحيان لا نلتزم بالنظام ولكنه تعود علي النظام ويحب العمل بشكل منظم ولذلك كان هو طلبه الوحيد.



علي الكشوطي ومينا مسعود

وعن شروط التصوير في ظل فيروس كورونا، قال أن وجود طبيب والإلتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي ليس شروطه فهي شروط نقابة الممثلين في أمريكا للموافقة على العمل وهو ملتزم بها للحفاظ علي السلامة، موضحا أن منتج الفيلم عادل سعد لبي كل المطلوب.



علي الكشوطي

مينا مسعود يلعب بطولة فيلم نيتفلكس The Royal Treatment وتشاركه البطولة الممثلة لورا مارانو بطلة فيلم The Perfect Date، على أن يقوم ريك جاكوبسون بإخراج فيلم مينا مسعود الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

مينا مسعود علي تلفزيون الخليج 365

مينا مسعود تدور قصة فيلمه الجديد The Royal Treatment حول إيزابيلا والأمير توماس، حيث تدير إيزابيلا صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بدلاً من الحب، عندما أتيحت لـ إيزابيلا وزملاؤها المصممون فرصة العمر لتصفيف الشعر في حفل الزفاف الملكي، تعلمت هي والأمير توماس أن السيطرة على مصيرهم تتطلب اتباع قلوبهم.

مينا مسعود في لقاء تلفزيون الخليج 365 مع علي الكشوطي

مينا مسعود يستعد لإعادة تمثيل دوره الرئيسى فى الجزء الثانى من سلسلة Aladdin، الذى سيقوم بإخراجه جي ريتشى، جنبا إلى ذلك يستعد مينا مسعود لبطولة الفيلم المصرى الجديد "فى عز الضهر"، وجاء تعاقد مينا مسعود على الفيلم بعد مفاوضات بدأت فى سبتمبر من العام الماضى، واستمرت أكثر من 3 أشهر، حيث إنه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية.



مينا مسعود والزميل علي الكشوطي

مينا مسعود حقق فيلمه Aladdin رواجا كبيرا، وهوقصة الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ومن إنتاج شركة ديزنى، ونجح في تحقيق إيرادات وصلت لمليار و50 مليون دولار خلال فترة عرضه، وانقسمت الإيرادات بين 355 مليونا و559 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و695 مليونا و134 ألف دولار أمريكى حول العالم.



مينا مسعود

مينا مسعود شاركه فى بطولة فيلم Aladdin النجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.