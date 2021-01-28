شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة عن ولديها على وآدم: وكأنهما روحى تمشى على الأرض.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزلت النجمة السورية أصالة نصرى، فى ولديها على وآدم طارق العريان، ووصفتهما بأنهما "روحها تمشى على الأرض"، داعية الله أن يحفظ أولادها.



أولاد أصالة

ونشرت أصالة، عبر حسابها على انستجرام، صورة لولديها على وآدم، اتبعتها قائلة: "وكأنّهما روحى تمشى على الأرّض.. الله يحفظ ولاد هالدّنيى كلّهم ويحفظ ولادى".





يذكر أن النجمة السورية أصالة، كانت قد طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "الفرق الكبير" على موقع يوتيوب، كلمات تركى آل الشيخ، ألحان نواف عبد الله، توزيع خالد عز.

وكانت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى "لا تستسلم" طرحت أغانى الألبوم الجديد الذى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث ضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية".

وسبق ووجهت شام الذهبى، رسالة حب ودعم لوالدتها الفنانة أصالة، عبر حسابها على انستجرام، ونشرت شام صورتين تجمعهما، وكتبت عليها قائلة: "حبى لك لا يوصف".

وعلقت الفنانة أصالة، قائلة: "يا نور عيونى والله صحّ أنتى بنتى وبتحبّينى زيادة بسّ أحرجتينى منّ كتر جمال تعبيرك، الله يحفظلى يا دنيتى الحلوة وأجملّ استثماراتى".