شكرا لقرائتكم خبر عن هالزى تعلن حملها بطفلها الأول بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة العالمية هالزى أنها حامل بطفلها الأول، وقد كشفت النجمة الشهيرة عن الخبر من خلال جلسة تصوير جديدة، حيث نشرت هالزى البالغة من العمر (26 عاما) عدد من الصور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام"، ظهرت فيهم وهى تكشف عن بطنها المنتفخ بسبب الحمل.

واعتمدت هالزى فى الفوتوسيشن، على ارتداء حمالة صدر متداخلة الألوان إضافة الى بنطلون جينز باحدى درجات اللون الأزرق، وعلقت على الصور وكتبت: " مفاجأة ".

وحصدت الصور التى نشرتها هالزى لكى تكشف عن حملها الأول أكثر من 6.2 مليون likes خلال 18 ساعة فقط من نشرها على "إنستجرام".

يذكر أن هالزى استطاعت ان تحقق نجاحا مذهلا من خلال تعاونها مع فريق البوب الكورى bts فى أغنية "Boy With Luv" الذى تخطى كليبها 1.1 مليار مشاهدة على موقع " يوتيوب " حتى الآن .