شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود: فيلم "فى عز الضهر" من غير رقص أو غناء بس بتدرب على الأكشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم المصري العالمي مينا مسعود ضيفا على الزميل على الكشوطي بتليفزيون الخليج 365، وذلك عقب الكشف عن بطولته لفيلم "فى عز الضهر" تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل، وهو العمل الذى يشارك مينا مسعود فيه كل من النجوم هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمد عز، محمد على رزق، ومحمود حجازى.



النجم المصري العالمي مينا مسعود

وقال مينا مسعود في حواره مع الزميل علي الكشوطي إنه تعوّد على شغل الأكشن والحركة خاصة بعد تقديمه لفيلم علاء الدين، ومسلسل Reprisal والذي كان يحمل فيه الأسلحة، واحتاج التدريب على السلاح والأكشن بشكل كبير، موضحا أنه حاليا يتدرب على الأكشن من أجل فيلم "في عز الضهر"، وأنه من الطبيعى التدريب على طبيعة العمل قبل بدء تصويره حتى لو كان يتقن الأمر، مشيرا إلى أنه يتدرب على إتقان اللهجة المصرية.

وأضاف مينا مسعود فى حواره أن الفيلم ليس به رقص أو غناء مثل فيلم علاء الدين، وأنه سعيد بالعمل مع هنا الزاهد وميرنا نور الدين وفريق الفيلم لأنهم جميعا متميزون.



علي الكشوطي ومينا مسعود



علي الكشوطي

مينا مسعود يلعب بطولة فيلم نيتفلكس The Royal Treatment وتشاركه البطولة الممثلة لورا مارانو بطلة فيلم The Perfect Dateعلى أن يقوم ريك جاكوبسون بإخراج فيلم مينا مسعود الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

مينا مسعود تدور قصة فيلمه الجديد The Royal Treatment حول إيزابيلا والأمير توماس، حيث تدير إيزابيلا صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بدلاً من الحب، عندما أتيحت لـ إيزابيلا وزملاؤها المصممون فرصة العمر لتصفيف الشعر في حفل الزفاف الملكي، تعلمت هي والأمير توماس أن السيطرة على مصيرهم تتطلب اتباع قلوبهم.

مينا مسعود يستعد لإعادة تمثيل دوره الرئيسى فى الجزء الثانى من سلسلة Aladdin، الذى سيقوم بإخراجه جي ريتشى، جنبا إلى ذلك يستعد مينا مسعود لبطولة الفيلم المصرى الجديد "فى عز الضهر"، وجاء تعاقد مينا مسعود على الفيلم بعد مفاوضات بدأت فى سبتمبر من العام الماضى، واستمرت أكثر من 3 أشهر، حيث إنه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية.



مينا مسعود علي تليفزيون الخليج 365



مينا مسعود في لقاء تليفزيون الخليج 365 مع علي الكشوطي

مينا مسعود حقق فيلمه Aladdin رواجا كبيرا، وهوقصة الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ومن إنتاج شركة ديزنى، ونجح في تحقيق إيرادات وصلت لمليار و50 مليون دولار خلال فترة عرضه، وانقسمت الإيرادات بين 355 مليونا و559 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و695 مليونا و134 ألف دولار أمريكى حول العالم.



مينا مسعود والزميل علي الكشوطي

مينا مسعود شاركه فى بطولة فيلم Aladdin النجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.