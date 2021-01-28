غولدن غلوب للمؤلّف التلفزيوني الأميركي نورمان لير عن مجمل أعماله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قال منظّمو حفل جوائز غولدن غلوب اليوم الخميس، إنّ المؤلّف التلفزيوني الرائد نورمان لير الذي قدّم أعمالاً كوميدية شهيرة منها “أول إن ذا فاميلي” و”مود” و”ون داي آت أتايم”، سيحصل على جائزة عن مجمل أعماله في حفل هذا العام.

وسيتسلم نورمان (98 عاماً) جائزة كارول بورنيت التي أطلقتها رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، المنظمة للجوائز، عام 2018.

وكان لير أساس نجاح عروض تلفزيونية عدّة، هيمنت على شاشات التلفزيون الأميركية لسنوات في السبعينيات والثمانينيات. وتناولت أعماله قضايا اجتماعية، منها العرق والإجهاض، وهي كانت نادراً ما تُعرض للنقاش على محطات التلفزيون في ذلك الوقت.