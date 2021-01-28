حبيبة بن أفليك السابقة تسخر منه في مقابلة قبل انفصالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لم تستطع أنا دي أرماس (32 عاماً)، إلا أن تسخر من حبيبها السابق بن أفليك (48 عاماً) خلال مقابلة أجرتها قبل فترة وجيزة من انفصالهما في وقت سابق من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، بعد أكثر من عام من المواعدة.

ولكن يبدو أن فكرة الانفصال كانت تدور في بالها لأسابيع عدة، حتى أنها سخرت منه في مقابلة قبل أن يذهب كلّ منهما في طريقه، إذ شاركت تفاصيل حول رحلتهما إلى مسقط رأسها هافانا في كوبا لمجلة “التايمز” البريطانية، قائلةً إنّه “مهووس” بشراء القمصان، مضيفةً: “في كل مرة نذهب للتسوّق، يشتري المتجر بأكمله”. ومن المعروف أن أفليك يرتدي قمصاناً غريبةً مع بنطلون جينز يومياً، تلاحظ آنا أنّها “تستخدمها أكثر في المنزل”.

يذكر أن أفليك ودي أرماس التقيا خلال العمل معاً في فيلم “Deep Water” عام 2019، وتطوّرت علاقتهما منذ ذلك الحين.