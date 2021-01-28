هالزي وحبيبها التركي يتصدران الترند العالمي: “قلبي ممتلئ.. أحبك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت النجمة العالمية Halsey أمس عن حملها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، ونشرت صوراً جديدة لها من احدث جلسة تصوير لها وبدا بطنها منتفخاً وكأنها قد أصبحت بأشهر متقدمة من الحمل وعلّقت: “مفاجأة!”.

تختبر Halsey الأمومة للمرة الأولى مع الكاتب والمنتج التركي الأصل آليف آيدن الذي علّق على منشورها: “قلبي ممتلئ، أحبك” لترد عليه النجمة: “أنا أيضاً أحبك وأحب هذا الإنسان الصغير كثيراً”.

كما أكد آيدن الخبر يوم الأربعاء عبر حسابه الخاص، حيث أعاد نشر صور Halsey عبر خاصّية الستوري في “إنستغرام” مضيفاً رمزي القلوب.

وفور هذا الإعلان، دخل اسم Halsey الترند العالمي إلى جانب حبيبها التركي الذي أثار حفيظة جمهورها لمعرفة المزيد عنه.

وجاء في موقع “إي نيوز” الأميركي أنّ الشائعات حول احتمال ارتباطهما بدأت تدور في أوائل كانون الثاني عندما نشرت Halsey صورة له في حسابها في “إنستغرام”، إلا أنهما لم يحددا طبيعة علاقتهما حتى الآن. وكشفت الأخيرة في عام 2018 أنها جمدت بويضاتها بسبب التهاب بطانة الرحم، وهي حالة مرضية مؤلمة غالباً ما تؤدي إلى العقم.