الصورة الأولى لكريستن ستيوارت بدور الأميرة ديانا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تلعب النجمة العالمية كريستن ستيورات (30 عاماً) دور الأميرة ديانا في #فيلم “سبنسر” والذي سيركز على يومين في مطلع التسعينيات عندما لاحظت الأميرة أنّ زواجها من تشارلز، أمير “ويلز” فشل.

ومن المتوقع أن يبث فيلم الدراما التاريخي في خريف العام الحالي قبل حلول الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة ديانا في عام 2022، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

يحكى عن أنّ القصة تحدث على مدار ثلاثة أيام خلال أحد أعياد الميلاد الأخيرة التي أمضتها ديانا في ساندرينغهام بنورفولك. وأوضح المخرج بابلو لارين أن الفيلم لن يتعمق في الحادث المأسوي الذي أودى بحياة الأميرة، بل يركز على زواجها من تشارلز وحبها الكبير لولديها الأميرين وليم وهاري.

وكشفت شركة “نيون” المنتجة للفيلم عن أول صورة لـستيوارت بدور الأميرة الراحلة، إذ كانت الأخيرة ترتدي معطفاً أحمر وقبعة سوداء بشبكة على وجهها وهي تنظر بطريقة جانبية وبدت فيها تشبهها إلى حد كبير.

وقالت ستيورات عن الفيلم: “سبنسر هو غوص في تخيّل عاطفي حول كيف كانت ديانا في نقطة تحوّل مفصلية من حياتها”.

وتابعت: “إنه تأكيد ملموس لجمع نفسها والذي يبدأ باسم عائلتها سبنسر، إنه مجهود هائل بالنسبة لها أن تعود لذاتها كديانا لتتمسك بما يعنيه لها إسم سبنسر”.