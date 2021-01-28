أيمن الأعتر يُقدم اللهجة الليبية بأحدث أغنياته “عيوني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان الليبي أيمن الأعتر، أحدث أعماله الغنائية، أغنية “عيوني”، وصدرت عبر قناته الرسمية على اليوتيوب ومختلف المنصات الرقمية في الشرق الأوسط.

وجاءت أغنية “عيوني” باللهجة الليبية، حيث شكلت عودة أيمن الأعتر لتقديم لهجة بلاده. وحملت كلمات وألحان الفنان الليبي عمران، وتوزيع الموزع البريطاني دايڤد ازرا، وتم تسجيلها وتنفيذها في استديوهات متروبوليس في العاصمة البريطانية لندن.

وكان من المُقرر تصوير أغنية “عيوني” على طريقة الفيديو كليب، الّا أن الإغلاق في لُندن جراء فيروس كورونا حال دون تصويرها.

ويُتابع أيمن الأعتر تحضيرات ألبومه الجديد، كما ومن المُقرر أن يطرح عدة أغنيات منفردة خلال العام الحالي 2021.