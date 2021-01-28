رامي جمال يطرح أحدث أغنياته.. “ولسه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان المصري رامي جمال أغنيته الجديدة “ولسه” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وموقع “يوتيوب” بالتعاون مع شركة “نجوم ريكوردز”.

الأغنية رومانسية تناسب أجواء الشتاء خاصة مع اقتراب عيد الحب، يتطرق من خلالها رامي جمال إلى الفراق في الحبّ بموضوع جديد، فيغني لحبيبته السابقة التي تعود إليه نادمة تطلب أن يسامحها فيرفض بعد أن نجح في أن ينساها.

لحّن رامي جمال بنفسه الأغنية في حين كتب كلماتها جمال الخولي وتولى مهمّة التوزيع الموسيقي والميكس والماستر أحمد ابراهيم.

نفيد بالذكر أن رامي جمال كان قد أصدر في فبراير 2020 ألبوم “أنا لوحدي” و تضمن 15 أغنية تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزيع وحققت نجاحًا ملحوظًا ونسبة مشاهدة مرتفعة على يوتيوب.