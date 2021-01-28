جولدن جلوب تمنح نورمان لير جائزة خاصة عن مجمل أعماله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال منظمو حفل جوائز جولدن جلوب، الخميس، إن المؤلف التلفزيوني الرائد نورمان لير سيحصل على جائزة عن مجمل أعماله في حفل هذا العام.

وقدم نورمان (98 عاما) أعمالاً كوميدية شهيرة منها "أول إن ذا فاميلي" و"مود" و"ون داي آت أتايم".

وسيتسلم نورمان جائزة "كارول بورنيت"، التي أطلقتها رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، المنظمة للجوائز، عام 2018.



وكان لير أساس نجاح عدة عروض تلفزيونية هيمنت على شاشات التلفزيون الأمريكية لسنوات في السبعينيات والثمانينيات.

وتناولت أعماله قضايا اجتماعية منها العرق والإجهاض كانت نادرا ما تُعرض للنقاش على محطات التلفزيون في ذلك الوقت.