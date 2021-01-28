السودان يقر جدولا زمنيا لتشكيل السيادي والحكومة والبرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتمد مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، الخميس، جدولا زمنيا، لإعلان الحكومة الجديدة والبرلمان.

ونص الجدول الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، على أن الحكومة ستطرح برنامجها يوم 31 يناير/كانون الثاني الجاري.



وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، حدد الجدول أيضا، 4 فبراير/شباط المقبل، موعدا لاستكمال تشكيل مجلسي السيادة، والوزراء، و15 فبراير موعدا لتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات الانتقالية.

وأشار البيان إلى أن مجلس الشركاء، سيعقد اجتماعا، الأحد المقبل، لمواصلة المناقشات حول الموضوعات المتبقية.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن عملية اختيار مجلس الوزراء الجديد ستكون بناء على المعايير التي تم الاتفاق عليها من قبل كافة الأطراف، والتي من ضمنها الخبرة والتجربة والمعرفة ومراعاة التمثيل العادل للنساء.





وشدد حمدوك لدى لقائه مع وفد من مجموعة (٩+١) التي تضم عددا من مكونات قوي الحرية والتغيير- على أهمية وحدة وتماسك قوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال محمد وداعة - الذي شارك في اللقاء- إن الوفد قدم رؤيته لكيفية الخروج من الأزمات، لاسيما العاجل منها كالأوضاع الأمنية والاقتصادية، والذي يتطلب وجود حكومة قوية تمثل أوسع قطاع من قوى الثورة وقوى إعلان الحرية والتغيير.





وهذه أول حكومة يتم تشكيلها بعد توقيع اتفاق السلام، وستشهد مشاركة الحركات المسلحة.