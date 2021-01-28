الاقتصاد الأمريكي ينكسر أمام محنة كورونا.. أثقل هزيمة في 74 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسببت جائحة كورونا في أكبر هزيمة لأمريكا منذ 74 عاما، وأول انكماش للاقتصاد منذ عام 2009.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي في 2020 بأقسى وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية، إذ عصف كوفيد-19 بأنشطة الخدمات مثل المطاعم وشركات الطيران، ليفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم ويقعون في براثن الفقر.

أسوأ أداء منذ 1946



وحسب رويترز، أظهرت قراءة أولية من وزارة التجارة الأمريكية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي أن التعافي من الجائحة فقد الزخم في ظل تجدد تنامي الإصابات بفيروس كورونا وانقضاء مساعدات من الحكومة بنحو 3 تريليونات دولار.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي 3.5% في 2020، وهو أسوأ أداء منذ 1946.

جاء ذلك بعد نمو 2.2% في 2019، وهو أول انخفاض سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ الركود الكبير بين 2007 و2009.

وانزلق الاقتصاد الأمريكي للركود في فبراير/شباط الماضي.

الربع الرابع

وفي الربع الرابع، زاد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4%، إذ قوض الفيروس وغياب حزمة مالية أخرى إنفاق المستهلكين، وطغى على قوة نشاط الصناعات التحويلية وسوق الإسكان.

وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في ربع السنة الماضي متماشيا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

وبسبب الانتكاسة الكبيرة في معدل النمو في آخر 3 أشهر من 2020، بعد معدل نمو تاريخي بلغ 33.4% في الربع الثالث، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بأكمله كثيرا عن مستواه في نهاية 2019.

وفي ظل عدم احتواء الفيروس حتى الآن، يتوقع الاقتصاديون مزيدا من التباطؤ في الربع الأول من 2021 قبل العودة للتسارع بحلول فصل الصيف مع تبني تحفيز إضافي وتطعيم مزيد من الأمريكيين.

ارتفاع البطالة

ويلقي استمرار الضعف في سوق العمل الضوء على تنامي الفقر.. ففي تقرير منفصل، الخميس، قالت وزارة العمل الأمريكية إن 847 ألفا قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية الأسبوع الماضي.

وفقد الاقتصاد وظائف في ديسمبر/كانون الأول الماضي للمرة الأولى في 8 أشهر.

ولم يسترد سوى 12.4 مليون من أصل 22.2 مليون وظيفة فُقدت في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين.