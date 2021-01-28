انفراجة بأزمة اللقاحات.. مصنع ألماني جديد لإنتاج مصل فايزر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصلت شركة بيونتيك الألمانية، الخميس، على ترخيص لبدء إنتاج لقاح "فايزر- بيونتيك" في مصنع جديد في ألمانيا.

ووفق صحيفة بيلد الألمانية، فإن الشركة الألمانية تلقت موافقة حاسمة لبدء الإنتاج في المصنع الجديد في مدينة ماربورغ الألمانية.



ومنحت السلطات الألمانية تصريحًا لشركة بيونتيك لتصنيع المنتجات الطبية، لبدء العمل والإنتاج في مصنع ماربورغ، بعد أن أثبتت الشركة للمفتشين أن نظام المصنع يلبي تمامًا الشروط والمتطلبات الأوروبية.

والآن، لم يعد هناك شيء يقف في طريق إنتاج المزيد من جرعات اللقاح لأوروبا وألمانيا بداية من شهر فبراير، وفق الصحيفة.

واندلعت أزمة اللقاحات في ألمانيا وأوروبا بوجه عام إثر عدم التزام الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وخاصة أسترازينيكا، بتسليم الجرعات المتفق عليها في الربع الأول من هذا العام، رغم مساهمة بروكسل المالية الكبيرة في أبحاث التوصل لهذه اللقاحات.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت "فايزر- بيونتيك" أنها ستسلم الاتحاد الأوروبي جرعات أقل من المتفق عليه، لحدوث تغيير مفاجئ في عمليات الإنتاج في مصنع بلجيكا، قبل أن تعود وتعلن حل المشكلة.

والأمر تكرر مع شركة أسترازينيكا، وبررت الشركة تسليم جرعات أقل بكثير من المتفق عليه، بحدوث مشكلة في أحد المصانع، وحتى الآن لم تعلن الشركة حل المشكلة.

ومع الحديث عن لقاحات فعالة قبل أشهر، اختارت ألمانيا تبني نهج أوروبي، أي سياسية أوروبية موحدة، في شراء جرعات اللقاح، بحيث يشتري التكتل احتياجاته ويوزعها على الدول الأعضاء في صورة حصص، وهو ما يحرك كثيرا من الانتقادات للحكومة الألمانية نتيجة العدد المحدود من اللقاحات التي حصلت عليها البلاد حتى اليوم.

وحتى اليوم، حصل الاتحاد الأوروبي على حصص قليلة من لقاحات طورت وصنعت على أراضيه، مقارنة بدول أخرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا، حيث يشكل الاتحاد الأوروبي في حصول هذه الدول على حصص كبيرة على حساب حصة التكتل.