شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يستعرض لياقته البدنية فى الجيم بـ"لوك جديد".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الفنان عمرو يوسف لياقته البدنية خلال ممارسته التمارين الرياضية، حيث شارك جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، مقطع فيديو ظهر فيه يتمرن داخل الجيم.

الفنان عمرو يوسف الذي احتفل بعيد زواجه في الآونة الأخيرة، ظهر في مقطع الفيديو بلوك جديد، حيث كانت لحيته طويلة إلى حد ما، مرتديا ملابس الرياضة خلال استعراضه عضلات جسده أثناء ممارسة بعض التمارين الرياضية، حيث لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين متابعيه.

ويشارك الفنان عمرو يوسف في مسلسل "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، وآخرين .

مسلسل "الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

وكان عمرو يوسف قد احتفل بعيد زواجه من النجمة كندة علوش التي شاركت جمهورها مؤخرا عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة مبهجة تجمعها بزوجها معلقة :"ذكرى سنوية سعيدة".



الفنان عمرو يوسف



النجم عمرو يوسف



عمرو يوسف